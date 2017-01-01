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Bitlis'te terör operasyonu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:49

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme" suçlamasıyla 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bunlardan M.İ.A. ve A.K'nin tutuklandığı, R.E'nin savcılıkça M.Ş.P'nin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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