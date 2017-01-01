Mersin merkezli terör operasyonu

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MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün kırsal yapılanması içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükten sonra Mersin'e döndükleri yönünde bilgiler elde edilen, gençlik yapılanmasıyla faaliyet yürüten ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası gerçekleştirdikleri belirlenen 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kentte 7 Mart'ta el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda parmak izleri tespit edilen ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere de katıldıkları belirlenen şüphelilerin, yakalanması için Terörle Mücadele Ekiplerince (TEM) Mersin, Diyarbakır ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 18'inin yakalandığı, bir şüpheli hakkında Eskişehir TEM Şube Müdürlüğünden bilgi beklendiği, 12 firari şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Zanlıların, ev ve üst aramalarında, örgütsel olduğu değerlendirilen kitap, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 16 adet 9 milimetre çapında fişek ve dijital malzemeler ele geçirildi.