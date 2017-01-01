Antalya'da 21 "mahrem imama" tutuklama

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgüt içinde "mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 22 zanlıdan, 21'i tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, örgütün "mahrem imamları"na yönelik düzenlenen operasyonda, çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Örgütün "mahrem imamı" olduğu iddia edilen zanlılardan 21'i, "Silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan tutuklandı.
Bir zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere, serbest bırakıldı.