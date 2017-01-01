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MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 14 Mayıs Pazar günü sahalarında yapacakları Boluspor maçını kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buz, puan cetvelinde avantajın kendilerinde olduğunu ve Adana Demirspor karşılaşmasını kazanarak bu avantajı sürdürdüklerini ifade etti.

Ligde her karşılaşmanın önemli olduğunu ancak son haftaların daha çetin geçtiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Buraya kadar geldik, bu işi bitirmek zorundayız. Allah nasip ederse bu işi bitireceğiz. Boluspor, ciddi bir rakip. İyi konsantre olacağız. Rakibimizin de hedefleri var, futbolcularımız bunu en iyi şekilde idrak etmiş vaziyette. Bu maçı kazandığımız takdirde Süper Lig’de olacağız.” diye konuştu.

Boluspor karşılaşmasıyla ilgili taraftarlara çağrıda bulunan Buz, şu ifadeleri kullandı:

"Lig bitiyor. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Kendi sahamızda oynuyoruz, taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. Maç 90 dakika, hakemin bitiş düdüğüne kadar bizi desteklesinler ve dua etsinler. Dua edenlerimiz olmasa buraya da gelemezdik. Geçtiğimiz sezon buraya geldiğimizde 'Farklı şeyler yapmak istiyoruz' demiştik. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e çıktığı zaman Malatya zikredilecek. Şehrin havasını düşünün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelecek. Bu şehrin marka değeri yükseliyor. Kişiler önemli değil biz gelip geçiciyiz ama Malatyalılar burada. Bu gurur verici bir olay."