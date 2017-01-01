NG Kütahya Seramik'ten 150 milyon liralık yeni yatırım

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BURSA (AA) - CEM ŞAN - NG Kütahya Seramik'in, 150 milyon lira yatırımla kurduğu "15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası" 500 kişiye istihdam sağlayacak.

Ay sonunda faaliyete geçecek fabrika, firmanın teknik granit seramik üretim kapasitesini artıracak.

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ülke genelinde, demokrasi mitingleri düzenlendiğini hatırlattı.

Kütahya'da 16 Temmuz'da Zafer Meydanı'nda 10 bin kişinin toplandığı demokrasi mitinginde babası Nafi Güral'ın bir konuşma yaptığını aktaran Güral, "Orada Nafi Bey'in bir kürsü konuşması olmuştu. Nafi Bey, hem moral motivasyon hem de ülkeye olan inancının bir ifadesi olarak 'Yatırımlar peş peşe ülkemize gelecek. Biz de yatırım yapacağız. Hemen bir seramik fabrikasının temelini atacağız. 500 kişiyi de orada çalıştıracağız. Bunun sözünü veriyorum' demişti. Biz 18 Temmuz günü kolları sıvadık. 8 Eylül'de temeli attık. Ay sonunda fabrika hazır. Allah nasip ederse fabrikayı üretime alacağız ve 500 arkadaşımıza orada istihdam sağlayacağız." diye konuştu.

- "15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası"

Güral, fabrikanın ismine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ülkemizin her yanında canları pahasına direniş gösterenler unutulmasın diye yeni üretim tesisimize '15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası' adını verdik. Henüz hizmete açmadan bu fabrikanın kapasitesini yüzde 50 artıracak yeni anlaşmayı da geçen ay ortasında imzaladık. Allah nasip ederse yeni arkadaşlarımızın çalışacağı bu projeyi de hayata geçireceğiz."

Türkiye'nin ekonomisine katma değer sağlamak için yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Güral, "Bu yıl ben ve benimle birlikte Kütahya'da çalışan 5 bin arkadaşım, katma değer yaratabilmek için elimizden geldiğince var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güral, fabrika faaliyete girmeden taleplerin gelmeye başladığına işarete ederek, şunları kaydetti

"İşimizi çok severek yapıyoruz. Sevdiğimiz zaman bu seramik olmaktan çıkıyor. Benim için gönül bağı haline geliyor. Seramiklerin her birisi benim için çok özel ve kıymetli birer parça, eser. Ben bunlara seramik olarak bakmadım, bakamıyorum. Çünkü tarz olarak ne yaparsam hep en iyisini yapma gayretindeyim. Hedefim her zaman için bu. Biz buna yıllar önce inandık. Şu anda geldiğimiz noktada dostlarımızın söylediklerine göre yaklaştığımızı veya başardığımızı görüyorum."

- Fabrika 150 milyon liraya mal oldu

Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan ve firmanın teknik granit seramik üretim kapasitesini artıracak "15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası" için 150 milyon liralık yatırım yapıldı.

44 bin metrekare kapalı alana ve yılda 7,5 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olacak yeni tesisle, Kütahya Seramik'in yıllık toplam üretim kapasitesi 33 milyon metrekareye, toplam kapalı alanı da 270 bin metrekareye çıkacak.



