ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya'da trafik kazaları: 9 yaralı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:10

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 NH 524 plakalı otomobil, Çevreyolu İstasyon kavşağında hasta taşıyan plakası öğrenilemeyen ambulansla çarpıştı.

Kazada 112 Acil Servis personeli Handan Yücel (22) ile hasta yakını Fatma Karakuş (32) ve hasta Halil İbrahim Dinkci (5) yaralandı.

Olay yerine gelen başka bir ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevreyolu Hacıhalilçiftliği mevkisinde meydana gelen kazada ise hafif ticari araç trafik levhasına çarparak devrildi.

Kazada, Muhammed Arda Haskul (11), Mahmut Haskul (34), Vesile Haskul, Ahmet Tarık Haskul (4) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan Mahmut ve Ahmet Haskul, Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Yazıhan ilçesinde ise sürücüleri öğrenilemeyen 44 NH 934 plakalı hafif ticari araç ile 23 DH 225 plakalı kamyon çarpıştı.

Kazada ismi öğrenilemeyen bir şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER
&quot;İnşallah mutlu sona ulaşacağız&quot;
YEREL

"İNŞALLAH MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ"
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Malatya Motaş'ta kaza oranı yüzde 111 azaldı
YEREL

MALATYA MOTAŞ'TA KAZA ORANI YÜZDE 111 AZALDI
Yeşilyurt Belediyesinden Suriyeli öğrencilere Çanakkale gezisi
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİNDEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE ÇANAKKALE GEZİSİ
Belediye Başkanı Gürkan'ın Berat Kandili mesajı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'IN BERAT KANDİLİ MESAJI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Belediye Başkanı Polat AK Parti Yeşilyurt İlçe teşkilatını ağırladı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI POLAT AK PARTİ YEŞİLYURT İLÇE TEŞKİLATINI AĞIRLADI
Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Berat Kandilini kutladı
YEREL

DARENDE BELEDİYE BAŞKANI DR. SÜLEYMAN ESER, BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
İmam Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Karaduman'dan 'eşit mesafe' vurgusu
YEREL

İMAM ZEYNEL ABİDİN VAKFI BAŞKANI KARADUMAN'DAN 'EŞİT MESAFE' VURGUSU
Kadem İl Temsilcisi Prof. Dr. Cumurcu:
YEREL

KADEM İL TEMSİLCİSİ PROF. DR. CUMURCU:
Yeni projelerle Arapgir şaha kalkacak
YEREL

YENİ PROJELERLE ARAPGİR ŞAHA KALKACAK
Malatya'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
15 Temmuz şehitleri için anıt resim
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN ANIT RESİM

&quot;Boluspor maçını kazanıp mutlu sona ulaşmak istiyoruz&quot;
YEREL

"BOLUSPOR MAÇINI KAZANIP MUTLU SONA ULAŞMAK İSTİYORUZ"
Çınar Koleji öğrencisi Kemal Şahin robot yarışmasında birinci oldu
YEREL

ÇINAR KOLEJİ ÖĞRENCİSİ KEMAL ŞAHİN ROBOT YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU
Yeşil Kuşak Projesinin ilk etabı hayata geçiriliyor
YEREL

YEŞİL KUŞAK PROJESİNİN İLK ETABI HAYATA GEÇİRİLİYOR
Büyükşehir Meclis Toplantısı Çarşamba günü yapılacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİS TOPLANTISI ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK
Fuar onur konuğu Doğan yazarlarla bir araya geldi
YEREL

FUAR ONUR KONUĞU DOĞAN YAZARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Semt konakları seçme sınavına 4 bin kişi girdi
YEREL

SEMT KONAKLARI SEÇME SINAVINA 4 BİN KİŞİ GİRDİ
Başkan Çakır Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Meteorolojiden sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Eser Yenenler'den açıklama: Yuva yıkan kadın gibi oldum
FİSKOS

VE ESER KONUŞTU: YUVA YIKAN KADIN GİBİ OLDUM

 1
  • 2 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 3 Akrep ile karadul karşı karşıya gelirse...
  • 4 Aç karnına su içmek için 10 neden!