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Gaziantep'teki silahlı saldırı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:14
Gaziantep'teki silahlı saldırı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şehitkamil ilçesi küçük sanayi sitesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abuzer Kızıl'ın (33) katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin Ali B. Mustafa B. Mustafa A. İsmail D. Fatih K. Faik D. ve Mennan Y. olduğunu belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadede birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Dün, Şehitkamil ilçesi küçük sanayi sitesinde silahlı saldırısına uğrayan Abuzer Kızıl (33) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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