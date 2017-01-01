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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), "Med-Cezir" ve "Dört Mevsim" eserlerinden oluşan "Dört Mevsim İki Bale"yi sahneleyecek.

ANTDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, müziği Antonio Vivaldi'ye ait "Dört Mevsim"in libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından yapıldı.

Vivaldi'nin en ünlü eseri olmasının yanı sıra Barok ve klasik müzik repertuvarının en bilinen örneklerinden olan Dört Mevsim'i seslendirecek ANTDOB orkestrasını Hakan Kalkan ve Ömer Yöndem sezon boyunca dönüşümlü olarak yönetecek.

İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört bölümden oluşan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Nursun Ünlü ve ışık tasarımı Fuat Gök'e ait.

Müziği A. Corelli, J.S. Bach ve J. Pachelbel'e, düzenlemesi Yeliz Efe'ye ait "Med-Cezir" balesinin libretto ve koreografisi ise Tolga Burçak ve Meray Kartal tarafından yapıldı. Eserde, dekor ve kostüm tasarımı Gürcan Kubilay, ışık tasarımı ise Fuat Gök imzasını taşıyor.

Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 11 Mayıs Perşembe saat 20.00'de ve 13 Mayıs Cumartesi saat 15.00'te sahnelenecek.



