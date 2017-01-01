Azez'deki ailelere sağlık taraması

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HATAY (AA) - Hayrat Yardım Derneğince, Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesi kırsalındaki Türkmen kampında yaşayanlara sağlık taraması yapıldı.

Derneğin Genel Başkanı Hakkı Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık komisyonu görevlilerince, Azez bölgesinde, Türkmenlerin bulunduğu kampta barınan ailelerin sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Taramada, 14 doktor, 4 diş hekimi ve 22 sağlık personelinin görev aldığını kaydeden Aygün, "Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 6 bin 900 kişiye tarama yapıldı. Yaptığımız kontrollerde sağlık sıkıntısı olanların tedavi süreçlerinin yapılması için ilgili yerlere bilgi verdik." dedi.

Bölgede sağlık sorunları olduğu için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Aygün, "Özellikle yaz aylarına girilmesiyle hava sıcaklarına bağlı olarak da kamplarda salgın hastalıklar görülebilir. Bunun önüne geçmek, varsa farklı sorunları tespit etmek amacıyla kardeşlerimizin yanında olduk". diye konuştu.

Aygün, Suriye'nin farklı noktalarındaki yardım çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.