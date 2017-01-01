ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:39

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"na yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Gaziantep'te yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen çoğu eski öğretmen 28 şüpheliden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ankara merkezli 81 ilde 26 Nisan'da yapılan operasyonda, Gaziantep'te 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Genel Sekreter Doğan'dan &quot;Şehitlerimizi Anmak&quot; Konulu söyleşi
YEREL

GENEL SEKRETER DOĞAN'DAN "ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK" KONULU SÖYLEŞİ
GTO'da &quot;Test Belgelendirme&quot; toplantısı
YEREL

GTO'DA "TEST BELGELENDİRME" TOPLANTISI
Gaziantep Basketbol'da play-off sevinci
YEREL

GAZİANTEP BASKETBOL'DA PLAY-OFF SEVİNCİ
&quot;Gerçekten inanırsak başarabiliriz&quot;
YEREL

"GERÇEKTEN İNANIRSAK BAŞARABİLİRİZ"
Gaziantep'teki silahlı saldırı
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ SİLAHLI SALDIRI
Büyükşehir Gaziantepspor, Kalpar ile umutlu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, KALPAR İLE UMUTLU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Konukoğlu'na TSK Mehmetçik Vakfından anlamlı plaket
YEREL

KONUKOĞLU'NA TSK MEHMETÇİK VAKFINDAN ANLAMLI PLAKET
Gaziantep'te güvenlik korucuları yemin etti
YEREL

GAZİANTEP'TE GÜVENLİK KORUCULARI YEMİN ETTİ
Belediye Başkanı Tahmazoğlu, &quot;Ecdadımıza layık olmamız gerekiyor&quot;
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI TAHMAZOĞLU, "ECDADIMIZA LAYIK OLMAMIZ GEREKİYOR"
GKV'liler OLUF 17 Ulusal Formunda
YEREL

GKV'LİLER OLUF 17 ULUSAL FORMUNDA
2. Gaziantep kitap fuarı açıldı
YEREL

2. GAZİANTEP KİTAP FUARI AÇILDI
Özkeçeci'din Berat Kandili mesajı
YEREL

ÖZKEÇECİ'DİN BERAT KANDİLİ MESAJI
Fatih Aslan'dan Berat Kandili kutlaması
YEREL

FATİH ASLAN'DAN BERAT KANDİLİ KUTLAMASI
Başkan Tahmazoğlu'ndan Kandil Kutlaması
YEREL

BAŞKAN TAHMAZOĞLU'NDAN KANDİL KUTLAMASI
Gençlik kupalarında sahne sırası dev adamlarda
YEREL

GENÇLİK KUPALARINDA SAHNE SIRASI DEV ADAMLARDA
Gaziantep 2. Kitap Fuarı açıldı
YEREL

GAZİANTEP 2. KİTAP FUARI AÇILDI

Şehitkamilli kadınlar hünerlerini sergiledi
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ KADINLAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Fadıloğlu'ndan Berat kandili kutlaması
YEREL

FADILOĞLU'NDAN BERAT KANDİLİ KUTLAMASI
LYS öncesi öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon semineri
YEREL

LYS ÖNCESİ ÖĞRENCİLERE SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON SEMİNERİ
Et borsası projesini incelediler
YEREL

ET BORSASI PROJESİNİ İNCELEDİLER
Gaziantep'te Vakıflar Haftası kutlanıyor
YEREL

GAZİANTEP'TE VAKIFLAR HAFTASI KUTLANIYOR
Üzüm üreticisi yapraktan kazanıyor
YEREL

ÜZÜM ÜRETİCİSİ YAPRAKTAN KAZANIYOR
Gaziantep'te köpek dövüştürenlere para cezası
YEREL

GAZİANTEP'TE KÖPEK DÖVÜŞTÜRENLERE PARA CEZASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!