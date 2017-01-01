Gaziantep'teki FETÖ/PDY operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "mahrem imamları"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"na yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Gaziantep'te yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen çoğu eski öğretmen 28 şüpheliden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Ankara merkezli 81 ilde 26 Nisan'da yapılan operasyonda, Gaziantep'te 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.