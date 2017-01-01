Mersin'de "mutluluk meyvesi" yetiştirilecek

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde ziraat odası tarafından 700 metrekarelik alanda oluşturulan bahçede, deneme amaçlı dikimine başlanan, halk arasında "mutluluk meyvesi" ve "kurt üzümü" olarak bilinen "goji berry"nin çiftçilere önemli gelir kaynağı sağlaması bekleniyor.

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni üretimine başlanan "goji berry" meyvesinin talep gördüğünü söyledi. 700 metrekarelik deneme bahçesinde ilk etapta 38 fideyle işe başladıklarını anlatan Işık, "Sağlığa birçok faydası olan bu meyve ülkemizde kurt üzümü olarak da bilinir. Kuvvetli bir antioksidan olan goji berry Çin'de tıp alanında 2 bin yıldır kullanılıyor." dedi.

Işık, meyvenin çok sulu ve tatlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

" Tadı, yaban mersini ve kiraz arasında olan goji berry taze meyve olarak tüketildiği gibi kuru üzüm olarak da talep görüyor. Bu meyvenin yapraklarından bitki çayı, saplarından da yağ yapılmakta. Bu bitki özellikle güneş ışığını görecek ve bol sulu ortamlarda yetiştirilmelidir. 2 yaşına kadar meyve vermeyen bu bitkide en güzel verim 4 ila 5 yaşlarında alınıyor. İnşallah yapmış olduğumuz deneme bahçesinden verimli sonuçlar alır ve çiftçilerimize önemli gelir kaynağı sağlanır. "