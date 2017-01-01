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Madde kullanımından pedal çevirerek uzaklaşacaklar

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:52

KİLİS (AA) - Kilis'te denetim denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlü çocuklara, madde kullanımından uzak durmalarını sağlamak amacıyla bisiklet hediye edildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen "Madde Kullanan Kişilerin Sportif Faaliyetlere Yönlendirilmesi" projesi çerçevesinde, denetimli serbestlik kapsamındaki 15-17 yaşındaki hükümlü çocuklara Kilis Adliyesinde bisiklet dağıtıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Asker, burada yaptığı konuşmada, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtulabilmeleri adına bu tür projelerin önemli olduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşamın en önemli ayaklarından birinin hareketli yaşam olduğuna dikkati çeken Asker, projeyle gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamanın amaçladığını vurguladı.

Çocuk ve gençlerin madde kullanımdan uzaklaşması için eğitim ve sportif faaliyetlerle iç içe olmaları gerektiğine değinen Asker, şunları kaydetti:

"Bu projenin amacı insanların bisiklete binmesi ve sağlıklı bir birey olması. İnşallah bu proje çocuklarımız için faydalı olur. Çocuklarımızın eğitimlerini çok önemsiyoruz. Geçmişte yaşananları unutmak, onları kötü bir hatıra olarak sayıp, bu tür konularda bir daha bizim karşımıza gelmemelerini diliyorum. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından hükümlü çocuklar adliye bahçesinde bisikletlerine bindi.

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