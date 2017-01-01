Konya'da silahlı kavga

KONYA (AA) - Konya'da otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.
Ç.E. (17), arkadaşıyla merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle Bakraç Sokak'ta yürürken, yanlarına bir otomobil yaklaştı.
Araçtakiler ile Ç.E. ve arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan tartışma sonrası, araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı.
Saçmaların isabet ettiği Ç.E. yaralandı. Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis kaçan şüphelileri arıyor.