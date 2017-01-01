Gaziantep Basketbol'da play-off sevinci

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GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, yakaladıkları başarıda, takımdaki sinerji, inanmışlık, aile ortamı ve her geçen hafta artan kazanma isteğinin etkili olduğunu söyledi.

Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın özellikle bu sezon yakaladığı başarının çok değerli olduğuna işaret etti.

İnanılması güç bir başarı elde ettiklerini dile getiren Köken, "Sezon başında herkes bu takımın bu zorlu ligde, özellikle son haftalara play-off avantajıyla girebilmesine, hatta ligin bitimine bir hafta kala play-off'u garantilemesine belki de hayal gözüyle bakardı. Ama takımın yakaladığı sinerji, inanmışlık, aile ortamımız ve her geçen hafta artan kazanma isteği, bugün buralara gelmemiz ve başarımızdaki en büyük faktörler arasında yer aldı." diye konuştu.

Ligin son haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Köken, bu maçı kazanmaları durumunda ligi 7. sırada tamamlayacaklarını belirtti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin şu anda Avrupa'nın en değerli ligi olduğunu vurgulayan Köken, şunları kaydetti:

"Bu ligdeki 16 takım arasında yer almak ve marka şehir Gaziantep'i yine büyük bir marka olan Basketbol Süper Ligi'nde uzun yıllar temsil etmek her zaman ilk hedefimizdir. Bunun yanında yakalanan gerek Avrupa kupalarındaki başarılarımız gerekse de play-off gibi başarılar, takımımıza ve şehrimize prestij kazandıran unsurlardır. Spor kulüpleri bir şehrin tanıtımında ve bilinirliğinde önemli rol oynarlar. Bizler Gaziantep Basketbol takımı olarak bu değerin ve rolümüzün farkındayız ve her sezon gerek sportif başarı gerekse de organizasyonumuzu daha ilerilere taşımak adına elimizden gelen çabayı sarf ederek Gaziantep'i temsil etmeye uzun yıllar devam edeceğiz."