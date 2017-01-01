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Otomobilin direksiyon kutusundan uyuşturucu çıktı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:00

ADANA (AA) - Adana'da şüphe üzerine durdurulan lüks otomobilde yapılan aramada direksiyon kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.

Otomobilde dedektör köpek "Pars" ile arama yapan ekipler, aracın direksiyon kutusuna zulalanmış 56 gram kokain ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü T.D. (36) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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