Halk oyunlarına "özel" dokunuş

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da zihinsel engellilerin oluşturduğu "Halk Oyunları Ekibi"nde yer alan çocuklar, sergiledikleri folklor gösterileriyle hayata bağlanıyor.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi tarafından bir araya getirilen zihinsel engelli çocuklar, zeybek, halay ve kaşık oyunları ile engellerini aşıp öz güven kazanıyor.

ZİÇEV Tekirdağ Müdürü Yaşar Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların zihinsel gelişimi için ellerinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Halk oyunları grubunun, zihinsel engellilerin eğitim programlarından biri olduğunu belirten Güneş, 4 kız 4 erkeğin toplamda 8 zihinsel engelli çocuğun folklor grubunu oluşturduğunu ifade etti.

ZİÇEV olarak zihinsel engelli çocuklarının, ahşap boyama, mum yapımı, takı tasarımı, aksesuar yapımı gibi kurslarla becerilerinin geliştirildiğini anlatan Güneş, Halk Oyunları Ekibi'nin de bu çalışmalarından biri olduğunu aktardı.

Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen folklor eğitmeni tarafından çocuklara derslerin verildiğini ifade eden Güneş, şunları kaydetti :

"Tekirdağ'da ZİÇEV denilince halk oyunları akla geliyor. Buraya gelen çocuklar çok küçük yaşlarda halk oyunlarıyla tanışıyor. Çocuklar halk oyunlarını sergilemeyi çok seviyorlar ve halk oyunlarını içten gelerek oynuyorlar. Çünkü halk oyunları çocuklara kendi kendilerine yetebilme becerisi katıyor. Grup halinde hareket edebilme ve toplum önünde kendilerini ifade edebilme becerilerini kazanıyorlar. Özellikle zihinsel engelli çocukların sosyalleşmeleri açısından çok önemli bir etkinlik. Bu etkinlik sayesinde kendilerine öz güven geliyor. Bu öz güven sayesinde yarın bir iş, bir meslek sahibi olma ihtimalleri de olabiliyor. Severek, içten gelerek oynuyorlar, özverililer. Aileler çocuklarının halk tarafından benimsenmesini ister. Çocuklarda bu fırsatı ailelerine veriyor. Özel günlerde halk oyunları ekibi sahnede yerini alıyor. Tüm halkımız da onları alkışlıyor. Her gün çalışıyor çocuklar. Kalıplaşmış hareketler bir günlük iş değil."

Güneş, zihinsel engelli çocukların çeşitli ilaçlar kullandığına işaret ederek, "Bu ilaçlar yüzünden aşırı kilo alıyorlar. Halk oyunlarıyla fazla kilolarından kurtuluyorlar. Bunun dışında üzerlerindeki stresi atıyorlar." dedi.

- "Oğlum her gün okula gitmek istiyor"

Halkoyunu ekibinde yer alan Pınar Gürertaş, arkadaşlarıyla folklor gösterileri sergilemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahmet Uçak'ın annesi Nezehat Uçak da oğlunun halk oyunları dolayısıyla her gün okula gitmek istediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Oğlunun mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirten Uçak, "Halk oyunlarıyla çocuğumun fiziksel gelişiminde de gelişim var. Oğlum artık kendisi giyinip soyunabiliyor." diye konuştu.