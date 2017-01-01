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"Mahrem imam" soruşturmasında 5 tutuklama

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:04

KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik 81 ilde yürütülen operasyon kapsamında Kars'ta gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanların tamamı, mahkemece tutuklandı.

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