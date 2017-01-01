Aileler arasındaki husumeti barış yemeği bitirdi

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VAN (AA) - Gürpınar ilçesinde iki aile arasındaki husumet barış yemeği ile sona erdi.

Çelik ve Kuşçi aileleri arasında 6 yıl önce yaşanan kavga sonucu husumet başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emrah Akçay ve bazı kanaat önderlerinin yaptıkları görüşmelerde, ailelerin arasındaki husumetin son bulması sağlandı.

Parmakkapı Mahallesi'nde düzenlenen barış yemeğinde konuşan Kaymakam Doğramacı, benzer olayların bir daha yaşanmamasını diledi.

Aileleri gösterdikleri özveriden dolayı tebrik eden Doğramacı, şöyle konuştu:

"İnşallah bu sulh daim olur. Bir yerde küslük, dargınlık varsa aslında orada bulunan herkesin sorumluluğu var demektir. İnşallah bugün hepimiz bu yükü hep beraber sırtımızdan atacağız. İnşallah bundan sonra hep güzel günlerde birlikte oluruz. Bu acıları hep birlikte çekiyoruz. Bizim bu ateşi, bu kıvılcımı söndürmemiz gerekiyordu. İlçe halkıyla, mahalle halkıyla bu barışı sağladık. Allah emeği olanların hepsinden razı olsun."

İl Müftüsü Arvas da barışın gerçekleşmesine katkıda bulunan ailelere teşekkür etti.

Arvas, tokalaşan ve sarılan iki ailenin büyükleri ile Kaymakam Doğramacı’ya Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Duaların ardından aileler barış yemeği yedi.