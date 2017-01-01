"Devre arkadaşıma iyilik için konutumu tahsis ettim"

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, İstanbul'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla, haklarında dava açılan, 15 tutuklu eski askeri personelin yargılanmasına devam ediliyor.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu çevresinde İl Emniyet Müdürlüğünce, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sanık yakınları, salon girişinde oluşturulan polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı.

Sanıkların tamamının katıldığı duruşmada, TSK'dan ihraç edilen Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı eski Kurmay Albay Güngör Gündoğdu'nun savunması alındı.

Darbe girişimiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını ileri süren Gündoğdu, darbe girişiminin yaşandığı gün Kuşadası'nda tatil yaptığını söyledi.

FETÖ'ye bağlı askeri personelin "Trakya sorumlusu" olduğu öne sürülen 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı eski Albay Uzay Şahin'in devre arkadaşı olduğunu belirten Gündoğdu, zaman zaman Şahin ile görüştüklerini anlattı.

Şahin'in 14 Temmuz günü kendisini aradığını belirten Gündoğdu, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Devre arkadaşım Uzay Şahin 14 Temmuz'da beni arayarak, ailesiyle Yunanistan'a tatile gittiğini ve bu nedenle Babaeski'de bir süre dinlenmek istediğini belirtti. Ben de konutumu kendilerine tahsis ettim. Daha sonra Uzay Şahin, beni arayarak 'Teşekkür ederim, bir dahakine beni daha iyi karşılamanı bekliyorum. Bu arada ailemle gelmedim, sana şaka yaptım. Edirne'den araba almaya geldim' dedi. Ben de 'Oğlum ne yaptığını anlayamadım' dedim ve telefonu kapadık. 16 Temmuz'da görevime geldiğimde, Uzay Şahin, Hidayet Arı ile Murat Çelebioğlu'nun evimde buluştuklarını öğrendim. Arkadaşımın beni kandıracağını nereden bileyim ki?"

Türk milleti aleyhine hiçbir eylem ve söylemde bulunmadığını iddia eden Gündoğdu, "Uzay Şahin, Hidayet Arı ve Murat Çelebioğlu'nun FETÖ ile bağlantılı olduklarını bilmiyordum. Uzay Şahin zaten o gün resmi bir görevle gelmedi. Bu nedenle ben de yardımcımı arayarak resmi tören yapılmaması konusunda uyarıda bulundum." dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece sabaha kadar uyuyamadığını ifade eden Gündoğdu, konutunu devre arkadaşına iyilik yapmak amacıyla tahsis ettiğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya daha sonra TSK'dan ihraç edilen astsubay Eyüp Hamedan'ın savunmasıyla devam edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece kışlada nöbetçi astsubay olarak görev yaptığını belirten Hamedan, o gece emirsiz hiçbir usulsüz faaliyette bulunmadığını söyledi.

Bazı askeri personelin ATM'den para çektiğini gördüğünü anlatan Hamedan, gelen uyarılar sonrası ATM'nin önünün boşaltıldığını sözlerine ekledi.

Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.