Kocaeli'de ağaçlar kitap açacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 13-21 Mayıs'ta düzenlenecek 9. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde, vatandaşlar asırlık çınar ağaçlarına asılan kitapları dallardan toplayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, fuar öncesinde kentte renkli etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu etkinliklerden en dikkat çekeninin ise "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliği olacağı aktarılan açıklamada, "12 Mayıs Cuma sabahı saat 07.30'da İzmit Yürüyüş Yolu'nda, saat 12.00'de ise KOÜ Umuttepe Kampüsü'nde ağaçlar kitap açacak. Bu yıl da ağaçlara 5 bin adet kitap asılacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece Kocaeli'de değil, çevre illerde yaşayan kitap kurtları, tüm yıl boyunca mayıs ayını iple çeker. Mayısın ilk haftasından itibaren, kenti adeta kağıt kokusu sarar. Yaklaşık 80 yıl önce SEKA Kağıt Fabrikasının kurulmasıyla kağıtla tanışan Kocaeli, kağıtla olan irtibatını hiçbir zaman kesmedi. Kocaeli Kitap Fuarı ise kentin kağıtla olan bağında zirveyi oluşturdu. 'Kağıttan Dünyaların Keşfi' mottosuyla kitap fuarcılığına farklı bir bakış açısı sunan Kocaeli Kitap Fuarı'nın startı, bu yıl 7 Mayıs Pazar günü düzenlenen 'Kitaba Koş' etkinliğiyle verildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmit merkezdeki Yürüyüş Yolu'nda ağaçlar kitap açacak. 12 Mayıs Cuma günü saat 07.30'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ilk kitabı ağaçtan toplamasıyla startı verilecek etkinlikte, işe giden vatandaşlar ile okulun yolunu tutan öğrenciler, ağaçlara asılan binlerce kitabı toplayacak."

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 9. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde 13 Mayıs'ta kapılarını açacak. Fuar, 21 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.