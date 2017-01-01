Sağlık hizmetleri Çukurcalıların yüzünü güldürdü

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki devlet hastanesine yeni atanan uzman ve pratisyen doktorlar ile sağlık görevlileri, sundukları hizmetlerle vatandaşları başka illere gitme zorunluluğundan kurtardı.

Yapımına 2011 yılında başlanan 3 katlı ve 20 yataklı Çukurca Devlet Hastanesi, 2014 yılının aralık ayında hizmete girdi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın girişimleri ile Sağlık Bakanlığınca hastaneye atanan 6 uzman ve 5 pratisyen doktorun verdiği poliklinik hizmetleri vatandaşların yüzünü güldürdü.

Daha önce muayene olabilmek için Hakkari'ye gitmek zorunda kalan Çukurcalılar, doktorların göreve başlamasının ardından kendi hastanelerinde sağlık hizmeti almanın mutluluğunu yaşıyor.

Günde 200 hastaya hizmet verilen hastanede, başarılı ameliyatlar gerçekleştiriliyor.

- "Geldiğimin ikinci günü fikirlerim değişti"

İki ay önce Çukurca Devlet Hastanesine atanan Hataylı ortopedi uzmanı Volkan Kızılkaya, AA muhabirine, ilk başlarda "İstifa eder miyim?" diye bir düşüncesi olduğunu söyledi.

İlçeye geldiği ikinci gün bu düşüncesinin değiştiğini anlatan Kızılkaya, "Buraların ne kadar farklı ve güzel olduğunu gördüm. İstifa etmek gibi bir düşüncem kalmadı. Türkiye'nin herhangi bir yerine gidildiğinde ön yargılı olmamak gerektiğinin kanaatine vardım. Burada uzun yıllar mesleğimi icra ederek insanlara faydalı olmayı amaçlıyorum." dedi.

Günde ortalama 30 hastayı muayene ettiğini belirten Kızılkaya, geldiği günden itibaren ilçe halkı ve esnafıyla sıcak ilişki kurduğunu, süreç içinde pikniğe bile gitmeye başladıklarını aktardı.

- "Kopan parmağı yerine diktik"

Kızılkaya, yerel yöneticilerin, hastanedeki çalışmalara destek verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben gelinceye kadar burada sadece küçük bir ameliyat yapılmıştı. Şimdi 25. ameliyatımı gerçekleştirdim. Anestezi doktorumuzun da desteğiyle başarılı ameliyatlar yapıyoruz. Bir hastanın parmağı tamamen kopmuştu. Onu yerine diktik. Buradan Van'a gidiş yaklaşık dört saat. Bu süre içinde parmağın 'ölme' riski vardı. Biz bu riski almayarak hastanın ameliyatını yaptık. Ortopedinin büyük ameliyatlarından biri olan diz protezi ameliyatını da burada ilk kez gerçekleştirdik. Bunların Çukurca için güzel ve önemli gelişmeler olduğunu düşünüyorum."

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde Kaymakam Mehmet Mut ile İlçe Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay'ın büyük desteği olduğunu vurgulayan Kızılkaya, ilçedeki sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

- 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de yaşayan 53 yaşındaki Yahya Berk, Çukurca Devlet Hastanesi'nde 4 saat süren diz protezi ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Yahya Berk'in yakını Tahsin Berk, köylerinin Çukurca'ya 49 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bize en yakın sağlık kuruluşu Çukurca Devlet Hastanesi. Bu nedenle tedavinin burada yapılmasını istedik. Ameliyatımız başarılı geçti. Bizler daha önce bu tür ameliyatlar için Hakkari, Şırnak veya Ankara'ya gitmek zorunda kalıyorduk. Artık burada başarılı ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Biz de başka illere gitmek zorunda kalmıyoruz. Hocalarımıza teşekkür ederiz."