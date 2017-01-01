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Bursaspor-Beşiktaş maçına doğru

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:39


BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, "Beşiktaş maçı ayağa kalkmak için önemli bir fırsat. Bu çocuklar tarih de yazabilir. Her başarı ve zafer geçmiştekileri unutturur." dedi.

Örnek, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Berat Kandili'ni kutlayarak başladı. Bursaspor'un çok zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Örnek, alınan sonuçların bu camiaya ve şehre yakışmadığını, takım olarak bir an önce toparlanmaları gerektiğini söyledi.

Futbolcuları Beşiktaş maçına motive etmek için uğraş verdiklerinin altını çizen Örnek, ligde kalan 4 haftada sadece mücadele etmenin, savaşmanın yetmeyeceğini, mutlak galibiyetler elde etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Adnan Örnek, futbolcuların zorlu bir süreçten geçtiğini, aynı sıkıntıları kendisinin de futbolculuğu döneminde yaşadığını belirterek, "Onların bu süreçten çıkmalarını bekliyoruz. Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bursaspor'un bu durumda olması gerçekten hiçbirimize yakışmıyor. Bursa futbolcusuna, yönetimine, taraftarına, antrenörüne, şehrine yakışmıyor. Bursaspor takımı hep zirvede olmalı." diye konuştu.


- "Bu çocuklar tarih de yazabilir"


Beşiktaş maçının toparlanmaları açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Örnek, şöyle devam etti:

"Aslında bu maç biraz tedavimiz, ilacımız gibi bir şey olacak. Beşiktaş maçlarını futbol oynarken de sevmişimdir. Bana farklı bir ambiyans yaratır. Oyunculuk döneminde Beşiktaş maçlarını kazanmayı çok fazla başaran bir teknik adam olarak, yine böyle bir süreç yaşamak isterim. Beşiktaş maçı ayağa kalkmak için önemli bir fırsat. Bu çocuklar tarih de yazabilir. Her başarı ve zafer geçmiştekileri unutturur. Beşiktaş maçıyla birlikte kenetlenmek zorundayız. Zaten taraftarlarımız da kenetlenmiş durumda."


- "Beşiktaş için zor bir maç olacak"


Örnek, yeşil-beyazlı takımın en zor döneminde taraftarıyla büyük başarılara imza attığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de bunları yaşamış biriyim. Bu takım taraftarıyla olduğu zaman başarıyı yakalıyor. Futbolcu sahada mücadelesini yapacak. Taraftarların da tribünde daha büyük çabayla kulübüne, futbolcusuna destek vereceğini düşünüyorum. Artık söz sırası futbolcularda. Artık kalan 4 maçımızı da kazanmak zorundayız. Kazanmak için mücadele etmek zorundayız. Beşiktaş ilgin en iyi takımlarından biri ama onlar için de zor bir maç olacak. Onu hissedebiliyorum."


- Altyapı başarısı


Bursaspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın Antalya'da elde ettiği şampiyonluğu anımsatan Adnan Örnek, "Altyapıdaki bu başarı neden A takıma yansımıyor" sorusuna "19 yaş altı takımımızı tebrik ediyorum, gerçekten güzel ve büyük bir iş başardılar. Bursaspor'u altyapı olarak Avrupa'ya taşıdılar. Sanıyorum bir ilki gerçekleştirdiler. Gençlik Geliştirme Programı'nın başına 7-8 ay önce geldim. Kısa sürede sistemde değişiklik yaptım. Bu değişikliğin meyvelerini de almaya başladık. Orada bu başarıyı yakalayabiliyorsak benzerini A takımda yaparsak çok daha güzel işler yaparız." ifadelerini kullandı.

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