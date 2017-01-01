İş ve istihdam forumu

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GAZİANTEP (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Atila Uras, "Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor. Hem devlet hem ev sahibi il ve ilçelerimiz belki de dünyada örneği olmayan ev sahipliğine devam ediyor." dedi.

Uras, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen iş ve istihdam forumunda yaptığı konuşmada, Suriyeli ve Türk vatandaşları bir araya getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin, Suriyelilerin eğitimden sosyal güvenliğe kadar birçok ihtiyacını karşılamaya çalıştığını ifade eden Uras, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli yaşıyor. Hem devlet hem ev sahibi il ve ilçelerimiz belki de dünyada örneği olmayan ev sahipliğine devam ediyor. Bugün bir araya geldiğimiz forumda amacımız, hem Suriyelilerin hem bahsettiğimiz il ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın geçim kaynaklarında, insana yakışır iş olanaklarında özel sektörün kritik rolüne ilişkin farklı farklı teklifler sunmak, kamu ve özel iş birliklerini teşvik etmek, mesleki becerileri edinerek iş arayan gerek Suriyeliler'in gerekse ev sahibi topluluk üyelerinin şirketlerle veya ilgili paydaşlarla bir araya getirmektir."

Gaziantep'in, Türkiye'ye kazandırdığı mesleki eğitim merkezinde forum düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Uras, bu merkezle sanayi sektöründe talep edilen işlere yönelik mesleki eğitimin hayata geçirilmesi için geçen nisan ayından beri 143 Suriyeli kursiyerin 7 farklı alanda eğitim aldığını belirtti.

Çevre illerden de insanların bu kurslarda eğitim alma imkanı olduğunu kaydeden Uras, verilecek eğitimlerle kursiyerlerin kendi işlerini kurarak hayatlarında umut dolu sayfalar açma imkanı bulacaklarına dikkati çekti.

- "Gaziantep Ortadoğu'ya açılan kapı"

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Ünver ise kentin hedefleri olduğuna işaret ederek, artık her işi yapma devrinin sona erdiğini kaydetti.

İşinde uzmanlaşmış insanların tercih edildiğini, son ik ay içerisinde 140 Suriyeli ve 3 Türk vatandaşına eğitim verdiklerini anlatan Ünver, "Hedefimiz 14 iş kolunda eğitim vermek. Bunun yanında iş güvenliğini aşılamak. Katma değeri yüksek malların üretilmesi. Endüstri çağının gerektirdiği şartların üretilmesi ve sanayicilerimizin bilinçlendirilmesi, bu merkezimizin önemini artırmaktadır. Türkiye'deki Suriyeliler tarafından kurulmuş şirketlerle Türk girişimciler arasındaki ilişkileri kuvvetlendiren bu iş forumunun ilerleyen süreçlerde yol göstereceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Forum 2 gün boyunca devam edecek.







