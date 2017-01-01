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Eski milletvekili FETÖ'den tutuklandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:49
Eski milletvekili FETÖ'den tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'deki, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsımında, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 24. Dönem Milletvekili Uzun'un, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Uzun, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Uzun, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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