Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor

KİLİS (AA) - Suriye'deki iç savaş ve terör örgütü DEAŞ'ın işgali sonrası göç etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.
Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 Suriyeli, işlemlerinin ardından Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde hazır bekletilen minibüslerle ülkelerine gönderildi.
Suriyeli Ali Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaş nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce Türkiye sığınmak zorunda kaldıklarını belirtti.
Türkiye'nin sayesinde topraklarının terör örgütlerinden arındırılıp güvenli hale getirildiğini anlatan Abdullah, Suriye'de kalan birçok yakınını uzun zaman sonra yeniden görebilecek olmanın sevincini yaşadığını söyledi.
Öte yandan çeşitli malzeme taşıyan ticari araçlar nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı.
Yoğunluk nedeniyle sınır kapısı önündeki araç kuyruğunun yaklaşık bir kilometreyi geçtiği görüldü.