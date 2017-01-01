Hastane şantiyesinde yakalanan terörist

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de inşaatı süren hastanenin şantiyesine düzenlenen operasyonda yakalanan terörist, adliyeye gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ortak operasyonunda hastane şantiyesinde yakalanan Mustafa B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
PKK'ya ait kamplarda eğitim aldığı, 2015'te Kobani'den Türkiye'ye girdiği, geçen yıl geldiği Kayseri'de hastane inşaatında çalışmaya başladığı belirlenen "Harun Piran" kod adlı Mustafa B, 2 Mayıs'ta şantiyeye düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.