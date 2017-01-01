Bodrum'da dalgıçların atık toplama mesaisi

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde dalgıçların katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinde, denizden kısa sürede bir ton çöp çıkartıldı.

Bodrum Belediyesince, "Deniz en çok mavi yakışır" sloganıyla sürdürülen deniz dibi etkinliği, ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'nde devam etti. Bodrum Belediyesinde görevli 11 dalgıç, sahilde gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra dalış gerçekleştirdi.

Bazı balıkçı tekneleri ve sürat botlarıyla açığa götürülen tüplü dalgıçlar, burada iki saat daldı. 14 metre derinlikten çıkartılan plastik, cam, otomobil lastiği ve buna benzer atık malzemeler teknelere taşındı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen aylarda battığı belirtilen 5 metre uzunluğundaki bir tekne de dalgıçlarca denizden çıkartıldı.

Tekne ve atık malzemeler, daha sonra temizlik görevlilerince Gölköy sahiline getirilerek burada bir süre sergilendi. Temizlik çalışmasını bölgedeki vatandaşlar ve yabancı turistler de izledi.

Bodrum Belediye Meclisi üyesi Özden Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dalgıçların bölgeden bir tona yakın atık malzeme çıkarttığını söyledi.

Dalış timinde görevli dalgıç Öner Karaçiçek, bölgenin özellikle derelerden gelen atıklarla kirlendiğini gördüklerini anlatarak, "İnsanlar kolay yolu seçmesinler. Yarınlarımızı da düşünelim. Çünkü yüzyıllardır yok olmayan atıklar var. Bunları denize atmayalım." diye konuştu.

Göltürkbükü Mahallesi Muhtarı Musa Göze, kış aylarında batan ve dalgıçlarca denizden çıkartılan teknenin kime ait olduğunu bulunup, sahibine teslim edileceğini ifade etti.