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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte polisler, engelli bireyler için İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Engelliler Haftası kapsamında Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen programda, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı 10 polis de yer aldı.

Polisler, engelli bireyler için bir ayda öğrendikleri işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra yine işaret diliyle "Polis yanındadır" şiiri okundu.

Katılımcıların dikkatle izlediği programda duygusal anlar da yaşandı.

Programda ayrıca, zihinsel engellilerin oluşturduğu "Halk Oyunları Ekibi"nde yer alan çocuklar, folklor gösterisi sergiledi.

- "Sevgi Yürüyüşü"

Engelli bireyler için farkındalık oluşturma amacı taşıyan programda, engelliler tekerlekli sandalyeleri ve koltuk değnekleri ile Hükümet Caddesi üzerinde "Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Yürüyüşe katılan yaklaşık 100 kişi ellerindeki üzerinde "En büyük engel engellemektir", "Engelliler için farkındalık oluşturalım" ve "Karanlığa bürüneceğine bir ışıkta sen yak" gibi yazılar bulunan pankartlarla farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Hasan Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.