Tekirdağ'da denizde erkek cesedi bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, balıkçı barınağının bulunduğu bölgede, deniz kenarında yürüyen vatandaşlar, kıyıdan yaklaşık 20 metre açıkta deniz yüzeyinde suda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli dalgıç polisler cesedi sudan çıkardı.
Durmuş Kara'ya (77) ait olduğu belirlenen ceset Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.