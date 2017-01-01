Mardin'de, "fotomaraton yarışması" düzenlenecek

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MARDİN (AA) - Mardin'de fotomaraton yarışması yapılacak.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu iş birliğinde, kentin tarih ve kültürünün tanıtılması için yarışma düzenlenecek.

Türkiye'nin farklı kentlerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılacağı fotomaraton, 11-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kentin tarihi ve kültürünü bakış açılarıyla 4 gün boyunca fotoğraflayacak yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.

Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, kentin tanıtılması adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, kısa süre önce Uluslararası Uçurtma Festivali yapıldığını anımsattı.

Mardin'de güzel şeylerin olduğunu kaydeden Yaman, şöyle konuştu:

"Kentimiz, her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği kadim bir şehirdir. Her yerinin ayrı bir özelliği bulunan Mardin'in tanıtımını bizler çok önemsiyoruz. Bu nedenle ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atıyoruz. Yaptığımız Uluslararası Uçurtma Festivali ve fotomaraton bu düşünceyle ortaya çıkmıştır. Fotoğraf sanatçıları farklı bakış açılarıyla Mardin'in tanıtımına katkı sağlayacak. Bu nedenle tüm fotoğraf sanatçılarını Mardin'e fotomaraton için bekliyoruz."