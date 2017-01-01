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EDİRNE (AA) - Edirne'de bedensel engelli bir kişi, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı, yardımla akülü tekerlekli sandalyesinden kalkarak ayakta okudu.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, engelli dernekleri anıta çelenk sundu. Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada, bedensel engelli Kemal Kabaca, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yardımıyla akülü tekerlekli sandalyesinden kalkarak İstiklal Marşı'nı ayakta okudu.

Kabaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nı ayakta okuduğu için mutlu olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı her okunduğunda ayağa kalkmak istediğini ancak bedensel engeli nedeniyle bunu oturarak yaptığını anlatan Kabaca, kendisine yardımcı olan Belediye Başkanı Gürkan'a teşekkür etti.

Törende, Sosyal Hizmet Müdürlüğünde görevli işaret dili tercümanı Denizhan Kurt ve üniversite öğrencilerinden oluşan koro işaret diliyle şarkı çevirisi yaptı. Ayrıca engelli öğrencilerin hazırladığı folklor gösterisi sunuldu.

Törene, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, engelli dernekleri temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.