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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker yaralı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:20
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker yaralı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta, askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şırnak Jandarma Tugay Komutanlığına ait kobra tipi askeri araç, Dicle Mahallesi Siirt Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, yaralanan 2 asker 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, askeri aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından, normale döndü.

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