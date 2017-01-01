Kilis'te Türk ve Suriyeli engelli öğrencilerden defile

KİLİS (AA) - Kilis'te, Türk ve Suriyeli engelli çocuklar podyuma çıktı.
Ekrem Çetin Özel Eğitim Merkezi tarafından, ''Engelliler Haftası'' dolayısıyla Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.
Defilede Türk ve Suriyeli engelli öğrenciler, podyuma öğretmenleri ile çıktı. Günün modasını yansıtan giysilerin yanı sıra çeşitli çizgi film kahramanlarına özgü kostümler ile tarihi motifler barındıran kıyafetler sergileyen öğrenciler büyük alkış aldı.
Uzun süre podyumdan inmeyen öğrenciler, "Katibim" ve "Aşık ile Maşuk" oyunlarını da sergiledi.
Öğrencilerin modern dans ve bayrak gösterisi ile devam eden etkinlikte, özel eğitim öğretmeni Tuğba Yılmaz'ın okuduğu "Görüyorum" şiiri, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Etkinlik, engelli öğrenciler tarafından okunan İstiklal Marşı ile sona erdi.