GÜNCELLEME - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı kazada öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü, Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper (48), şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta Uğur T'ın (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Kamyonun altına alarak yaklaşık 5 metre sürükleyip orta refüjdeki ağaca sıkıştırdığı otomobildeki Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetti, koruması Ramazan Uğur ise yaralandı.

Yaralı polis memuru, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen adliye çalışanları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, olay yerinde yetkilerden bilgi aldı.

Kaza sonrası kaçan kamyon şoförü Uğur T. emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Başsavcı Alper ile şoförü Akşehirli'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve diğer yetkililer, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Başsavcı Alper'in ailesini ziyaret etti.

İzmir ve Antalya başsavcıları da hastaneye gelerek aileye taziyelerini bildirdi.

- Valilik açıklaması

Kazanın, kavşağa yaklaşan kamyonun 'dur' levhasına riayet etmeyerek yola çıkması neticesi meydana geldiği bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.30 sıralarında Bozburun Mahallesi Salihağa yol kavşağında, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde bulunduğu 20 AB 548 plakalı makam aracı ile Uğur T. isimli şahsın kullandığı 64 DL 821 plakalı kamyonun çarpışması sonucu ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

"Kazada Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve makam aracı sürücüsü Muzaffer Akşehirli olay yerinde şehit oldu." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koruma polis memuru Ramazan Uğur ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın, kavşağa yaklaşan kamyonun 'dur' levhasına riayet etmeyerek yola çıkması neticesi meydana geldiği anlaşılmıştır. Kazadan sonra olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü Uğur T. yakalanarak gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kıymetli bir devlet adamını ve değerli bir hukuk insanını elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Milletimizin, Denizlimizin ve yargı camiasının başı sağolsun.

Kazada şehit olan Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'ye Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm yargı mensuplarına başsağlığı, ağır yaralanan koruma polis memuru Ramazan Uğur'a ise acil şifalar dileriz."



