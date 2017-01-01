ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı kazada öldü

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:38

DENİZLİ (AA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü, Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper (48), şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta Uğur T'ın (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

Kamyonun altına alarak yaklaşık 5 metre sürükleyip orta refüjdeki ağaca sıkıştırdığı otomobildeki Başsavcı Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetti, koruması Ramazan Uğur ise yaralandı.

Yaralı polis memuru, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine gelen adliye çalışanları ve meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, olay yerinde yetkilerden bilgi aldı.

Kaza sonrası kaçan kamyon şoförü Uğur T. emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Başsavcı Alper ile şoförü Akşehirli'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak ve diğer yetkililer, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Başsavcı Alper'in ailesini ziyaret etti.

İzmir ve Antalya başsavcıları da hastaneye gelerek aileye taziyelerini bildirdi.

- Valilik açıklaması

Kazanın, kavşağa yaklaşan kamyonun 'dur' levhasına riayet etmeyerek yola çıkması neticesi meydana geldiği bildirildi.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.30 sıralarında Bozburun Mahallesi Salihağa yol kavşağında, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde bulunduğu 20 AB 548 plakalı makam aracı ile Uğur T. isimli şahsın kullandığı 64 DL 821 plakalı kamyonun çarpışması sonucu ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

"Kazada Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve makam aracı sürücüsü Muzaffer Akşehirli olay yerinde şehit oldu." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koruma polis memuru Ramazan Uğur ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın, kavşağa yaklaşan kamyonun 'dur' levhasına riayet etmeyerek yola çıkması neticesi meydana geldiği anlaşılmıştır. Kazadan sonra olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü Uğur T. yakalanarak gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kıymetli bir devlet adamını ve değerli bir hukuk insanını elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Milletimizin, Denizlimizin ve yargı camiasının başı sağolsun.

Kazada şehit olan Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'ye Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm yargı mensuplarına başsağlığı, ağır yaralanan koruma polis memuru Ramazan Uğur'a ise acil şifalar dileriz."


İLGİLİ HABERLER
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı kazada öldü
YEREL

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI KAZADA ÖLDÜ
Denizli'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL

DENİZLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Denizli'de 2 kişiye asitli saldırı
YEREL

DENİZLİ'DE 2 KİŞİYE ASİTLİ SALDIRI
Denizli'de şiddetli rüzgar
YEREL

DENİZLİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR
Vali Altıparmak, halkın sorunlarını dinledi
YEREL

VALİ ALTIPARMAK, HALKIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Başkan Zolan'dan Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN ZOLAN'DAN BERAT KANDİLİ MESAJI
Pamukkaleliler dertlerini anlatıyor
YEREL

PAMUKKALELİLER DERTLERİNİ ANLATIYOR
770 kursiyerden 2 bin 700 eser
YEREL

770 KURSİYERDEN 2 BİN 700 ESER
Denizli'de orman yangını
YEREL

DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aç karnına su içmenin faydaları!
SAĞLIK

AÇ KARNINA SU İÇMEK İÇİN 10 NEDEN!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!