Silah tutukluk yapınca kurtulmuş

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ADANA (AA) - Adana'da dini nikahla yaşadığı kadını silahla ateş ederek yaralayan şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adliye binası karşısında 9 Ocak'ta bankaya kredi çekmeye giderken birlikte yaşadığı 26 yaşındaki Şükran Taşpınar'ı tabancayla ateş edip yaralayan Ali Balduz'la ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, Balduz hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dini nikahla yaşadığı kadınla olay günü bankaya gitmek için evden çıktıkları belirtilerek, adliye binasının olduğu sokakta Balduz'un hiçbir şey söylemeden bir anda belindeki tabancasını çıkartarak kadına bir el ateş ettiği kaydedildi.

Tutuklu sanık Balduz iddianamede yer alan ifadesinde olay günü kredi çekmek için evden çıktılarını belirtti.

Olayın gerçekleştiği yere geldiklerinde Taşpınar ile aralarında herhangi bir tartışma olmadan üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla kadına ateş ettiğini anlatan Balduz, "Silah bir el patladı, daha sonradan tekrar ateş etmeye çalıştığımda ise tutukluluk yaptı. Bu yüzden tekrar ateş edemedim. Şükran yaralandı ve yere düştü. Silah tutukluluk yapmasaydı onu öldürecektim. Kendisinden ayrıldıysam da sürekli olarak beni tekrar buldu, kendisinden ayrılmak istediğim için öldürmek istedim ve bu yüzden ateş ettim." ifadesini kullandı.