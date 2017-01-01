İntihar sanıldı cinayet çıktı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 5 gün önce av tüfeğiyle intihar ettiği zannedilen genç kızın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Yüksel Yavuz'un (24) av tüfeğiyle vurularak ölmesi üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, intihar ettiği önü sürülen Yavuz'un ölümüyle ilgili farklı bilgilere ulaştı.

Av tüfeğiyle kendini vurarak canına kıydığı öne sürülen Yavuz'un otopsisinde, sağ göğüs hizasından vurulduğunun belirlenmesi üzerine cinayet masası ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Bunun üzerine Yavuz'un erkek arkadaşı Orhan Ç. (23) ile iki arkadaşı gözaltına alındı. Orhan Ç'nin kahvehaneye çağırdığı ve aralarında tartışma çıkan kız arkadaşını av tüfeğiyle vurduğu, olaya intihar süsü vermek istediği ve Yüksel Yavuz'un intihar ettiğini söylediği belirlendi.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Orhan Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.