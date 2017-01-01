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Kastamonu'da kuş popülasyonunda yeni türler

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:47

KASTAMONU (AA) - Abana ilçesinde fotoğraflanan kıyı çamur çulluğu ile sürmeli kervan çulluğunun, bu türlerin Kastamonu'daki ilk kayıtları olduğu bildirildi.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi Abdullah Ugış, AA muhabirine, ilçede görüntülenen kıyı çamur çulluğu ile sürmeli kervan çulluğunun Dünya Doğa ve Doğa Kaynaklarını Koruma Birliğinin (IUCN) verilerine göre dünyada popülasyonu azalma eğilimindeki türlerden olduğunu söyledi.

Türkiye'de 480 kuş türü bulunduğunu, bunlardan 300'ünün ülke sınırları içerisinde ürediğini belirten Ugış, kaçak avcılık ve habitatlarının bozulmasıyla bu türlerden bazılarının nesillerinin tehlikeye girebileceğinin değerlendirildiğini anlattı.

Abana'da görüntülenen türlerin kentin kuş çeşitliliğinin artması açısından sevindirici olduğunu dile getiren Ugış, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol tarafından görüntülenen kıyı çamur çulluğu ile sürmeli kervan çulluğu, ülkemizde nadir gözlemlenebilen türlerdendir. Kastamonu'da bulunduklarına ait bir veri ise daha önce yoktu. Bu türlerin görüntülenmesi, Kastamonu'daki kuş türü çeşitliliğinin artması açısından sevindirici." ifadesini kullandı.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mehmet Şenol da çektiği fotoğraflar ile Türkiye'nin Anonim Kuşları platformunda türlerin Kastamonu'daki varlığına dair ilk kayıtlarının oluşturulduğuna işaret etti.

Ötücü ve yırtıcı kuşlar ile yaban hayatı açısından Kastamonu'nun zengin bir kent olduğunu aktaran Şenol, "Karadeniz sahilinde bulunan Abana'da denize dökülen Ezine Çayı, birçok türün göç yolu üzerinde yer alıyor. Bu alan beslenme ve dinlenme alanı olarak kuş türleri için çok uygun bir alan." dedi.


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