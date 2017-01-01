Antalya'da fuhuş operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 84 kadından 3'ünde HIV tespit edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzeloba Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 iş yerinde fuhşa yer temin edildiği yönündeki bilgiler üzerine operasyon yapıldı.
Ekipler, iş yerlerinin işletmecisi ve mesul müdürü olduğu belirtilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda kendilerine fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 64'ü farklı uyruklardan 84 kadın yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlardan 3'ünün HIV taşıyıcısı, birinin ise frengi olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
"Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından adliyeye sevk edilen 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.