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Hayvanat bahçesinin çifte ikiz ceylanları

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:48

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi Akse Hayvanat Bahçesi'nde 15 gün arayla ikinci kez ikiz ceylan yavruları dünyaya geldi.

Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İrfan Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gün önce dünyaya gelen ikiz ceylan yavrularının ardından önceki gün yine ikiz ceylan doğumu gerçekleştiğini söyledi.

Ceylan yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Özkaya, bakımlarının özenle yapıldığını ifade etti.

Anneleri tarafından beslenen yavrulara ilk 2 gün keçi sütü verdiklerini söyleyen İrfan Özkaya, "İkiz doğum ceylanlarda çok nadir görülür ancak hayvanat bahçemizde 15 gün arayla meydana gelen ikiz ceylan doğumu bizleri mutlu etti." dedi.

Ceylan yavrularının kısa süre içinde sürüye karışacaklarını aktaran Özkaya, ziyaretçilerin en çok yavru ceylanlara ilgi gösterdiğini söyledi.

Uşak Belediyesi Veteriner Hekimi Okan Aydın ise önceki yıllarda ikiz doğum olmadığına işaret ederek, 15 gün arayla dünyaya gelen ikiz ceylanların kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Hayvanat bahçesindeki hayvan çeşitliliğini arttırmak istediklerini ifade eden Aydın, ziyaretçi sayısının da her geçen gün arttığını kaydetti.

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