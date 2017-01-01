Adana'da engelli çocuğun ölümüne ilişkin dava

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ADANA (AA) - Adana'da 5 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğlunu şiddet uygulayarak ve gerekli bakımını yapmayarak, "İhmalli davranışla kasten öldürdüğü" iddia edilen annenin 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Güzeyde Yılmaz (31) ile avukatı katıldı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan Mehmet D, sanık Yılmaz'ı uzun süredir tanıdığını, eşinden ayrılan kadının çocuklarına tek başına bakmaya çalıştığını söyledi.

Kadını evinde 3-4 defa ziyaret ettiğini anlatan Mehmet D, "Gördüğüm kadarıyla bütün çocuklarına iyi davranıyordu. Ben olumsuz bir davranışına şahit olmadım. Zaten Muhammet Miralay zihinsel ve bedensel engelliydi. Olaydan sonradan haberim oldu, defin işlemlerine de ben yardımcı oldum." diye konuştu.

Akif G. de Yılmaz'ın ölen çocuğuna kötü davrandığına şahit olmadığını anlattı.

Sanık Güzeyde Yılmaz ise suçlama kabul etmediğini tekrarlayarak, "Ben hiçbir zaman çocuklarıma şiddet uygulamadım. Ben markete gittiğimde birileri eve gelip oğlumu öldürmüş olabilir." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulundan engelli Muhammet Miralay'ın kesin ölüm nedeni ve ölümünde hastalığının etken olup olmadığı konusunda raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde 30 Temmuz 2016'da, 5 yaşındaki engelli Muhammet Miralay yatağında ölü bulunmuş, çocuğun ölümüyle ilgili tutuklanan annesi Güzeyde Yılmaz geçen duruşmada tahliye edilmişti.

