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Batman'da "sosyal market" açıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:58

BATMAN (AA) - Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik "sosyal market" açıldı.

Şafak Mahallesi'nde açılan market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin tüm kıyafetleri ücretsiz karşılanacak. Vakfa kayıtlı ihtiyaç sahipleri görevlilerce evlerinden alınarak markete getirilecek. İhtiyaç sahipleri burada gereksinimleri karşılandıktan sonra yeniden evlerine bırakılacak.

Marketin açılışını gerçekleştiren Vali Ahmet Deniz, ihtiyaç sahiplerinin kişi başına 150 liraya kadar istediği giysiyi ücretsiz olarak marketten alabileceğini söyledi.

Vatandaş odaklı, sosyal amaçlı olarak çalıştıklarını belirten Deniz, şöyle konuştu:

"Bizde kayıtlı aileler belirli aralıklarla evlerinden alınıp ihtiyacını karşıladıktan sonra yeniden evine bırakılacak. Tamamen vatandaş odaklı, sosyal amaçlı olarak çalışacağız. Bu marketi açmamızın temel nedeni budur. Bunun bir kısmını bağışçılarımız aracılığıyla karşılıyoruz. İhtiyaç durumunda vakıf imkanlarıyla da market ihtiyaçlarını karşılayacağız. Devlet olarak amacımız ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılamak. Yüzleri gülsün yeter. Onların duasını almak bizlere yeter. Türkiye artık eski Türkiye değil."

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