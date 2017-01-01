KOCAELİ (AA) - Türkiye Pist Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı 13-14 Mayıs'ta Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü organizasyonuyla düzenlenen şampiyonanın ilk ayağının, Körfez Yarış Pisti'nde start alacağı bildirildi.
Sezonun ilk rekabeti olma özelliğini taşıyan organizasyonda, takımlar ve pilotların ilk puanlarını hanelerine yazdırabilmek için kıyasıya mücadele edeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"13 Mayıs Cumartesi günü resmi antrenmanlar, sıralama turları ve Opel Corsa OPC Cup ile BOM Akademi Kupası 1. yarışları yapılacak. 14 Mayıs Pazar günü Super Grup ve Maxi Grup ilk yarışları, 12 Catheram'ın mücadele edeceği BOM Akademi Kupası, Super Grup, Opel Corsa OPC Cup ve Maxi Grup ikinci yarışları gerçekleştirilecek."