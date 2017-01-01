Güvenlik görevlisini tehdit eden kişiye hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, tramvaya ücretsiz binme meselesi nedeniyle tartıştığı güvenlik görevlisini silahla tehdit eden kişi 1 yıl 8 ay hapis, bu kişinin tabancasını saklayan arkadaşı ise 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ö.B. ve S.D. ile avukatları ve müşteki güvenlik görevlisi İ.G. katıldı.

Ö.B. savunmasında, olay günü bileti olmayan 2 kişiden birine tramvaya binmesi için bilet verdiğini, diğerini ücretsiz bindirmesi için de güvenlik görevlisinden yardımcı olmasını istediğini söyledi.

Güvenlik görevlisinin bunu kabul etmemesi üzerine tartıştıklarını, bunun üzerine kendi biletini de diğer kişiye verdiğini ifade eden Ö.B, "Üzerimde kuru sıkı tabanca vardı ama tehdit etmedim. Kabzasını görmüş. Polis çağırdı. Polisin gelmesini beklerken tabancayı S.D'ye verdim ve gitmesini söyledim. Bileti olmayan, tanımadığım iki kişiye yardımcı olmak istemiştim. Pişmanım" dedi.

S.D. ise arkadaşı Ö.B'nin tartışma sırasında yanında olduğunu ancak silahını göstererek tehdit etmediğini öne sürdü.

Müşteki İ.G. ise Ö.B'nin silahın kabzasını göstererek "Sizin bacaklarınıza sıkarım" dediğini, olay sırasında silahın kuru sıkı mı yoksa gerçek mi olduğunu anlayamadığını kaydetti.

İ.G, daha sonra silahı alan S.D'nin bisikletle olay yerinden uzaklaştığı sırada polis tarafından yakalandığını, Ö.B'nin biletini alan iki kişinin ise tramvaya binerek gittiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, Ö.B'ye "silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis, S.D'ye de "suç delilini yok etme ve gizlemeye teşebbüs" suçundan 5 ay hapis cezası verdi. S.D'nin cezası paraya çevrilerek 3 bin lira ödemesi kararlaştırıldı.