Reyhanlı'daki bombalı saldırılar

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen 53 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırıda yakınlarını kaybedenler, yaşamını yitirenlerin şehit sayılmasını bekliyor.

İlçede bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla kurulan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır acılarının dinmediğini söyledi.

Saldırılarda oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden baba Tuna, yakınlarını kaybedenleri bir araya toplamak amacıyla dernek kurduklarını belirtti.

Dernekte hayatını kaybedenlerin yakınlarının dertlerini dinlediklerini ve çözümü için de adımlar atmaya çalıştıklarını ifade eden Tuna, "Çalışmalar kapsamında, 11 Mayıs için bir kitap hazırlandı. Reyhanlı'da 5 şehidin adı okullara verildi. Ayrıca ilçede birçok cadde ve sokağa hayatını kaybedenlerin adı verildi. Ben de saldırıda evladımı kaybettim. Bizler şehit ailesiyiz. Devletimizden, Cumhurbaşkanımız ve Başkanımızdan rica ediyoruz. Bizim tek isteğimiz bombalı saldırılarda hayatını kaybeden yakınlarımızın şehit sayılmasıdır. Şehit sayılmaları kararı ailelerin içini rahatlatacaktır." diye konuştu.

Tuna, saldırıların 4. yılı kapsamında yarın anma etkinlikleri yapacaklarını hatırlattı.



