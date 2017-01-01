Düzce'deki silahlı kavga

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa operasyon yürüten Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında daha önce husumet olduğu öne sürülen kuzeni Harun Yaman'ı öldürdüğü, diğer kuzeni Emre Yaman'ı yaraladığı öne sürülen Hüseyin A'yı Sakarya'da gözaltına aldı.

Düzce'ye getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Akçakoca Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Hüseyin A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akçakoca Hacı Yusuflar Mahallesi'nde 8 Nisan'da, aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen Hüseyin A. (42) ile Harun Yaman (29) ve Emre Yaman (30) arasında kavgaya çıkmıştı. Olayda kuzen olan Harun ve Emre Yaman'a silahla ateş eden Hüseyin A, olay yerinden kaçmıştı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Harun Yaman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.







