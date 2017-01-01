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Haydar Aliyev doğum gününde anıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:11

ERZURUM (AA) - Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 94. doğum yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da anma etkinliği düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Erzurum Vali Yardımcısı Levent Kepçeli, bir ailenin gücü ve kuvvetinin, o bireylerin birlik ve beraberliğiyle, birbirlerine tutkunluğu ile eşdeğer olduğunu belirterek, "Aileyi oluşturan kardeşlerin birlik ve beraberliği, bütünlüğü nasıl o ailenin gücünü oluşturuyorsa, Türk milletinin iki has evladı olan Türkiye ve Azerbaycan'ın birlik ve beraberliği de o gücü pekiştirmektedir ve var oluşumuzun önemli teminatlarından bir tanesidir. Kardeş vatan Azerbaycan'ın kuruluş ve bağımsızlığına vesile olan ve ciddi katkıları bulunan büyük devlet adamı Haydar Aliyev'i vefa, saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev de, Azerbaycan için Türkiye denilince "özlük" olduğunu, ne ayrı ne de gayrılığın bulunduğunu belirtti.

Erzurum, Kars ve Iğdır'ın, kendileri için bir başka olduğunu bildiren Guliyev, "Türkiye canımız ama Erzurum, Kars ve Iğdır denildiğinde buralar et ile tırnağın birleştiği yerdir." dedi.

Guliyev, program için teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"Bir daha birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu, bir kardeş ne kadar ayrı düşse de onun kardeşliğinin değişilmeyecek olduğunu bildirmekten şeref duyuyorum. Bugün Azerbaycan'ın ulu lideri Haydar Aliyev'in doğum günü. Ulu önderimiz göz açtığında Türk dünyasının bir lideri olarak yaşayacağı kimsenin aklına gelmezdi lakin Azerbaycan'ın bugün devlet olarak, devletçiliğini koruyup saklamasında büyük emeği geçen insandır. İlk defa cumhurbaşkanı olduğu günden itibaren her zaman Türkiye ile birlik, beraberlik ve Türkçülük yolunda attığı adımlar, aldığı kararlar, heyete geçirdiği referandumlar birlik ve beraberliğimizin büyük parçasını oluşturmaktadır."

Guliyev, dünyanın, Türk devletlerinin ve Türklerin başarısına, birlik ve beraberliğine kıskançlıkla yaklaştığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Dünyada, 'en güzel Türk ölü Türk'tür, ölmezse elimin altında benim kulum olsun' hesabındalar. Lakin bizim ölümüz şehitti, kanımız bu toprağı vatan ediyordu ve biz hiç kimsenin kulu olmadık, olmayacağız da. Gittiğimiz topraklara medeniyet getirmişiz, ilim getirmişiz. Osmanlımızın ve Azerbaycanımızın tarihinde utanacak hiçbir şey olmadı. Bugün de bizim tarihimize, milletimize leke sürmeye çalışan herkese arşivlerimizi açmaya, alimlerin değerlendirmesine hazırız. Siyasi kararları ise kınamaktayız çünkü medeniyet getiren bir halk soykırım yapamaz."

Türk'ün kuvvetini herkesin göreceğini vurgulayan Guliyev, "Bizden huzur isteyecekler ve imdat dileyecekler. İnşallah o günleri de en yakın günlerde göreceğiz." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise dünya siyasetine damga vuran bilge lider Aliyev'i doğumunun yıl dönümünde saygıyla andıklarını söyledi.

Aliyev'in, sadece Azerbaycan düzeyinde değil dünya siyasetinde büyük bir saygınlığa sahip önemli bir devlet adamı olduğuna işaret eden Sekmen, "Türkiye ile Azerbaycan arasında kopmayacak bağlar oluşmuşsa bunda hiç kuşku yok ki Aliyev'in çok önemli rolü ve katkısı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Sekmen, Aliyev'in, milli kültür ve değerler ile yetişmiş ve gelecekle birleştiren ender devlet adamlarından biri olarak tanındığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bir millet iki devlet sözüyle Türkiye ve Azerbaycan arasında hiçbir zaman kopmayacak güçlü bir bağın temelini atan güçlü bir devlet adamı, dünya siyasetine yön vermiş ve kalıcı izleri bırakmış büyük bir vatanseverdir. Türk dünyasının hafızasında kurucu ve önder devlet adamı, milli lider, halkın sevgisini kazanan önder olarak kalmıştır ve böyle kalmaya devam edecektir. Azerbaycan ve Nahçıvan denince içimiz bir başka oluyor."

Programda daha sonra Türkiye ve Azerbaycan'dan bilim adamlarının katıldığı panel düzenlendi.















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