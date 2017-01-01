11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babasının vefatı

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KAYSERİ (AA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.

Gül, babası Ahmet Hamdi Gül'ün 3 gün önce tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi nedeniyle Kızılırmak Caddesi'ndeki babaevinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Eski TBMM başkanlarından Bülent Arınç da taziye çadırında görüştüğü Gül'e başsağlığı dileklerini iletti.

Arınç, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, vefat haberini aldığı sırada Manisa'da olduğunu, bu nedenle cenaze törenine katılamadığını söyledi.

Cenaze törenine katılmamasıyla ilgili farklı manalar çıkarılmaması gerektiğini belirten Arınç, şöyle konuştu:

"Rahmetlinin vefat ettiği gün ve defnedildiği gün Manisa'daydım. Manisa'ya da hayırlı işler için gitmiştim. Manisa, İzmir havalimanını kullanıyor. İzmir'den Kayseri'ye gelecek uçak yok. Karayolu ile de 830 kilometre. Arabayla öğle namazına gelmek de mümkün değil. Bunlar tabii şeyler. Ben cenazeye katılamadım ama binlerce insan katıldı. Bizim yapmamız gereken vazifeyi de yaptılar. Beni cenazeye katılmamakla eleştirenler, cenaze namazının farzı ayin değil farzı kifaye olduğu bilmiyorlar herhalde."

Bülent Arınç, "Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızla dava arkadaşıyız, yoldaşız, kardeşiz, birbirlerimizi çok seviyoruz. Bunların altından başka manalar çıkarmaya kimse kalkışmasın. Onun babasını da kendi babamız gibi severiz. O yüzden bugün koşarak geldik. Bundan sonra hayırlı, uzun ömürlerle her günümüz birlikte olur. Sevinçli günlerimizde de üzüntülü günlerimizde de birbirlerimizi teselli eder, sevinçlerimizi paylaşırız." ifadelerini kullandı.