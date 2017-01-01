Telefonla dolandırıcılık iddiası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

NİĞDE (AA) - Nevşehir'de kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının 140 bin lira, 4 bin dolar, 4 bilezik ve 3 cumhuriyet altınını dolandırdıkları iddiasıyla aranan 3 zanlı, Niğde'de gözaltına alındı.

Merkez 2000 Evler Mahallesi'nde yaşayan Şükriye D'yi (43) telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, adının soygun olayına karıştığını söyledikleri kadından para istedi.

Dolandırıcılara inanan Şükriye D, 140 bin lira, 4 bin dolar, 4 bilezik ve 3 cumhuriyet altınını, Nevşehir kent merkezinde buluştuğu şüphelilere poşet içerisinde teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Şükriye D'nin ihbarı üzerine polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Niğde-Kayseri karayolunun 14. kilometresinde yaptığı yol uygulamasında durdurulan araçta, zanlılar İ.H.A, H.C. ve A.Ç. yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 140 bin lira, 4 bin dolar ve 4 bilezik ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.