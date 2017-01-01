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KOCAELİ (AA) - Türkiye ATV Enduro Şampiyonası'nın açılış ayağı, 13-14 Mayıs'ta Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde koşulacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, dört ayaktan oluşan Türkiye ATV Enduro Şampiyonası'nın açılış yarışının, 13 ve 14 Mayıs'ta Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenleneceği bildirildi.

Yarışların, seyir keyfi yüksek ve çok çekişmeli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğreltidüzü Yaylası'nda (Suadiye) yapılacak yarışlarda, sporcular parkurda S1, S2 ve S3 sınıflarında mücadele edecek. Özenle hazırlanan ekstrem ve enduro etapları hem yarışçılar hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak."

Şampiyonanın ilk ayağının 13 Mayıs Cumartesi günü sıralama yarışıyla başlayacağı, 14 Mayıs Pazar günü ise sporcuların saat 12.00'de start alıp doğaya karşı zaman mücadelesi vereceği belirtilerek, şampiyonanın ödül töreninin saat 17.30'da düzenleneceği ifade edildi.



