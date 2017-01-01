Şarampole düşmemesi için kamyoneti halatla bağladılar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayaya çarpan kamyonet, şarampole düşmemesi için halatla bağlandı.
Alınan bilgiye göre, Kandilli beldesinden Ereğli yönüne giden Mücahid Ayhan idaresindeki 67 NC 102 plakalı hafif ticari kamyonet, Köseağazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarparak çalılıkların üzerinde durdu.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sürücü ve yanındaki Emrah Başol, yaklaşık 20 metrelik şarampole devrilme tehlikesi bulunan araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Araç da şarampole düşmemesi için halatla çarptığı kayaya bağlandı. Kamyonet daha sonra çekici vasıtasıyla olay yerinden götürüldü.